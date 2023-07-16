اليوم السابع
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رئيس جامعة العلمين الجديدة: لدينا 3 آلاف طالب والمهرجان سيجذب الطلاب

الأحد، 16 يوليو 2023 08:10 م
رئيس جامعة العلمين الجديدة: لدينا 3 آلاف طالب والمهرجان سيجذب الطلاب عصام الكردى
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الجديدة الأهلية، أن لديهم 3 آلاف طالب وفتحوا باب القبول للعام الدراسي الجديد، مفيدا بأن لديهم 8 كليات بـ18 برنامجا دراسيا والإقامة موجودة في سكن الجامعة، وباقي الطلبة يسكون في مدينة العلمين القديمة.
 
وأضاف الدكتور عصام الكردي، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الجامعة تضم طلاب من أكثر من 20 محافظة، موضحا أن الطالب في جامعة العلمين الجديدة يشارك في احياء الحياة الجامعية من أنشطة رياضية وثقافة وفنية واجتماعية.
 
وأشار الدكتور عصام الكردي، إلى أن أكثر كليات عليها إقبال هي القطاع الطبي من طب الأسنان والصيدلة وعلوم وهندسة الحاسبات، فضلا عن الاقبال الشديد على تعلم الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني خاصة وأن هذه وظائف المستقبل فيما يخص علوم الحاسب الآلي.
 
وتابع: "مهرجان العلمين الجديدة هيعمل جذب للطلبة لأن التطوير اللي بيحصل إضافة كبيرة للجامعة لأن الطلبة عايشين في أجواء حولهم من مناطق حضرية والطاقة الاستيعابية للجامعة حوالي 8 آلاف طالب ونتوقع استقبال 2000 طالب جديد بالجامعة".
 

مهرجان العلمين

جامعة العلمين الاهلية

جامعة العلمين الجديدة الاهلية

جامعة العلمين



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