اليوم السابع
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رئيس الاتحاد الأفريقى: السوق المشتركة فرصة رائعة للقارة الأفريقية للاتحاد

الأحد، 16 يوليو 2023 01:26 م
رئيس الاتحاد الأفريقى: السوق المشتركة فرصة رائعة للقارة الأفريقية للاتحاد رئيس جزر القمر
رامى محيى الدين

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أكّد غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بذل جهوده ومحاولاته من أجل البعد عن الحروب ودعم السلام وتحقيقه في أفريقيا، قائلًا: «مشكلة الطاقة أمرًا يحجب التنمية في أفريقيا»، مشيرًا إلى أنَّه يسعى لتحسين وضع أفريقيا بالأمم المتحدة.
 
وأضاف «عثماني»، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تنقلها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تسريع المنطقة الحرة للقارة الأفريقية يعد الموضوع الأساسي لنا بعام 2023، وتم تحقيق العديد من المبادرات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنَّ السوق المشتركة فرصة كبيرة ورائعة للقارة الأفريقية لكي تكون متحدة ومدمجة.
 
وتابع أنَّ صندوق التمويل التابع للبنك الأفريقي كبير وسوف يحاول جاهدًا مساعدة الدول الأفريقية، مؤكّدا اتخاذ خطوات فعلية وجادة من أجل تشجيع القارة الإفريقية على الدمج والتعاون فضلًا عن تعزيز المنطقة القارية الحرة.

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