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رئيس الاتحاد الأفريقى: السلام هو الدافع الرئيسى والبرنامج الأساسى للقارة

الأحد، 16 يوليو 2023 01:47 م
رئيس الاتحاد الأفريقى: السلام هو الدافع الرئيسى والبرنامج الأساسى للقارة غزالي عثماني رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي
رامى محيى الدين

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قال غزالي عثماني، رئيس جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، إنَّ العالم به العديد من التغيرات التكنولوجية ولكن القارة الأفريقية تعاني من النزاعات والمؤامرات، مؤكّدًا مساندته ودعمه بقوة لكل الدول الأشقاء التي تواجه الأزمة الخاصة بها.
 
وأضاف رئيس جزر القمر، خلال انطلاق أعمال الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي بكينيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة "القاهرة الإخبارية" أنَّه على ثقة واقتناع بأن السلام والوئام هو الدافع الرئيسي لنا والبرنامج الأساسي للقارة الإفريقية، متابعًا: «على ثقة وتعاون مع موسى فقي لتحديد النقاط الرئيسية الخاصة بأزمة السودان وذلك لكي ندعم الطرق والسبل للخروج من تلك الأزمة».
 
وأكّد دعمه للمرحلة الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو، مشيرا إلى أنَّ الفترة الانتقالية بمالي سوف تكون شفافة وبها صورة كبيرة من الواضح، مبينًا أنَّه يساند المفوضية الأفريقية لكل ما هو انتقال سلمي وسريع وذلك من خلال اقتراع العام الواضح والحر والعادل.

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زيارة السيسي لكينيا

افريقيا

قمة منتصف العام التنسيقية

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