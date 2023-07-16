"ديلر" الهيروين سقط فى كمين قبل ترويجه المخدر بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أرشد مسجل خطر ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، عن تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المخدر، واعترف المتهم أنه يتولى ترويجه بين عملائه، بعدة مناطق في الجيزة، لتحقيق مكاسب مادية طائلة.

وأشار المتهم خلال اعترافاته أنه حول مسكنه لمخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه، واعترف بحيازته المخدر بقصد الإتجار، فتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وكشفت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عن تورط عاطل فى الإتجار بالمواد المخدرة، واستعداده لترويج كمية منها.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، بعد رصد تحركاته، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، اعترف بحيازتها للإتجار بها، بالإضافة إلى هاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.