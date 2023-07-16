"حياة كريمة" تدعم شباب الجيزة.. إنشاء وتطوير 43 مركز شباب بالصف وأطفيح.. فيديو

تواصل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا ورفع مستوى المعيشة بها والارتقاء بجودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين بما يكفل لهم حق العيش الكريم، ورغم استهدافها تحسين وتطوير بيئة الريف، من مسكن وخدمات صحية وتعليمية وغيرها، لم تغفل المبادرة الجانب الرياضى وتطوير البنية التحتية والإنشائية للمنشآت الرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، من ملاعب ومراكز للشباب وأندية رياضية، لتكون منارة تخدم المجتمع فى جميع المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية وغيرها، وترتقى بالخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وكانت محافظة الجيزة خير شاهداً على إنجازات "حياة كريمة"، وأولت المبادرة اهتماماً خاصاً بالشباب فى قرى الجيزة الأكثر احتياجاً، من خلال بناء وتأهيل ورفع كفاءة البنية التحتية لمراكز الشباب، وإقامة مراكز شباب جديدة بالمناطق المحرومة، وإنشاء ملاعب للنجيل الصناعى، وتطوير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مما أسفر عن إحداث نقلة نوعية فى تطوير البنية الشبابية والرياضية بالقرى المستهدفة والارتقاء بأداء مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية يستفيد من خدماتها أبناء المناطق المحيطة بها بما تقدمه من أنشطة وبرامج متنوعة.

أسفرت جهود المبادرة الرئاسية خلال أعمال المرحلة الأولى بالمحافظة، عن رفع كفاءة 17 مركز شباب بما تضمه من مبانٍ وملاعب وصالات رياضية، علاوة على إنشاء 26 مركز شباب جديد، بإجمالى 43 مركز شباب موزعة على 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بنسبة تنفيذ 100%، وذلك فى إطار سعى الدولة نحو التوسع فى إنشاء مراكز الشباب وتطويرها ورفع القدرات البدنية والثقافية والرياضية.

وجاءت أبرز مشروعات قطاع الرياضة بقرى الجيزة، إنشاء مركز شباب الفهميين بمركز الصف، والذى يعد أولى ثمار "حياة كريمة" بالمحافظة، وإنشاء وتطوير مركز شباب الشوبك الشرقى، والذى أقيم على مساحة 1400 متر ويضم مبنى إدارى وأنشطة وعدد 2 ملعب خماسى وتراس حضانة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية الودى، والذى يقام على مساحة 3850م2 ويضم صالة أنشطة، ومكتبة، وصالة جيم للشباب، وأخرى للسيدات، علاوة على إنشاء مركز شباب عرب الشيخ صالح بمركز الصف على مساحة 2000 متر مربع تقريبا، وغيرها.

يُذكر أن المشروعات المخططة بمركزى الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة فى إطار مبادرة حياة كريمة تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى - مياه شرب - غاز طبيعى - اتصالات - تعليم - شباب - كهرباء - طرق - تبطين ترع - كبارى - إنشاء مجمعات الخدمات)، لتغيير واقع الحياة على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية التى تشمل كافة القطاعات بالدولة.

وتستعد المحافظة لبدء المرحلة الثانية من أعمال المبادرة بثلاثة مراكز جديدة وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.