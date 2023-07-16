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حملات أمنية بـ دمياط وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة

الأحد، 16 يوليو 2023 12:17 م
حملات أمنية بـ دمياط وضبط 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (كفر سعد – الزرقا – كفر البطيخ ) وقسمى شرطة (ثان دمياط - السرو).. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
 
ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,250 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار) بحوزة (عدد 6 متهمين لـ " 4 منهم معلومات جنائية")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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