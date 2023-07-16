اليوم السابع
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حكم نهائي بالإعدام شنقا لقاتل طالبة من دولة عربية بكلية طب قصر العيني

الأحد، 16 يوليو 2023 09:12 م
حكم نهائي بالإعدام شنقا لقاتل طالبة من دولة عربية بكلية طب قصر العيني إعدام - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أيدت محكمة النقض إعدام المتهم بقتل طالبة يمنية في يوليو 2016 بمنطقة المنيل بالقاهرة، وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
 
 
تعود أحداث القضية إلى شهر يوليو عام 2016 في اواخر شهررمضان قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائن في منطقة (المنيل - القاهرة) وقام باحراق جثمانها لمحو آثار الجريمة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.
 
 
وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.
 
 
كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.
 
 

جرائم القتل

أمن القاهرة

محكمة النقض

الإعدام



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