جامعة القناة تهنئ الدكتور جمال زاهر لصدور كتابه "جرير الشاعر الناقد"

الإسماعيلية: السيد فلاح - صبري غانم

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور جمال عبد الحميد زاهر، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب جامعة قناة السويس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لصدور كتابه "جرير الشاعر الناقد دراسة تحليلية لآراء جرير النقدية"، عن دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر الطبعة الأولى.

وقال الدكتور جمال زاهر، وكيل كلية الآداب جامعة قناة السويس، إنه أهمية هذا الكتاب تأتي من أنه يقدم لنا صورة جديدة غير معهودة للشاعر الأموي جرير، فبينما ينظر الأدباء والمؤرخون إلى جرير على أنه شاعر، يأتي هذا الكتاب ليقدم لنا جرير في صورة ناقد، ويقوم الكتاب برصد الآراء النقدية الصادرة عن جرير حول شعره وأشعار غيره ويحللها ويقارنها بآراء غيره من نقاد العربية، ويبحث في مدى التزام جرير بهذه الآراء عند إبداع الشعر، كما يبين أوجه الاتفاق والاختلاف بين آراء جرير وآراء النقاد تجاه نفس الشاعر ونفس النص الأدبي.

ويتبنى الكتاب رؤية مفادها أننا أصغينا كثيرًا إلى صوت الناقد المتلقي وآن الأوان أن ننصت إلى صوت الناقد المبدع صاحب التجربة والمعاناة.



الدكتور جمال زاهر، وكيل كلية الآداب جامعة قناة السويس