جامعة الإسماعيلية الأهلية تفتح باب التقديم للعائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان

الإسماعيلية _ السيد فلاح

أعلنت جامعة الإسماعيلية الجديـدة الأهليـة ، عـن فـتـح باب التقديم للطـلاب المصريين العائدين مـن "روسيا، وأوكرانيا، والسـودان" لمن لم يسبق له التقدم من قبل، وذلك ابتداءً مـن اليوم 16 يوليو 2023 إلكترونيّا، للعام الأكاديمي 2024/2023 م مـن خـلال ملء استمارة التسجيل بالموقع الرسمي لجامعـة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عبر رابط التقديم :

كـما يتم فتح باب استلام الأوراق الخاصة بالتقديم بدءً من يوم الإثنين الموافق 24 يوليو، بمكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بالمبنى الجديد لكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

وذلك طبقاً للشروط والقواعـد المعلنـة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة.

○● المستندات المطلوبة :

1. صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2. صورة شهادة ميلاد كمبيوتر.

3. صورة من جواز السفر "والأصل عند التقدم للاطلاع عليه"

4. تقـديـم مـا يفيـد أن الطالـب مقيـد بجامعـة "روسية، أوكرانيـة، سودانية" حتـى الـعـام الدراسي الحالي 2023/2022م.

5.شهادة تحركات تثبت سفر الطالب إلى "روسيا - أوكرانيا- السودان" للدراسة.

6. شهادة بالمقررات التي درسها الطالب لتحديد المستوى الدراسي (إن وجد).

7. عدد (6) صور شخصية.

8. عدد (5) صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الوالد +صورة بطاقة الوالدة.

9. استمارة 2 جند + صورة بطاقة 6 جند (للذكور).

10. حافظة بلاستيك بكبسولة.

11. سداد الرسوم الإدارية للتقدم وقدرها 1800جنيه.

12 . استيفاء استمارة التسجيل (طلب الالتحاق).