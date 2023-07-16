"ثقافة الإسماعيلية" تواصل فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.. صور

الإسماعيلية _ السيد فلاح

قدمت المواقع الثقافية بالإسماعيلية، عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن الفعاليات التي تقوم بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد.

ونظم بيت ثقافة القنطرة شرق فاعليات لقاء نادي ادب الطفل برئاسة الشاعر هيثم عمران بدأ اللقاء بعمل ورشة رسم تدريب الفنانه نور محمود، تلاها قراءة نص مسرحي تلاها القاء الشعر لبراعم النادي والتدريب علي بعض الاغاني الوطنيه والانشاد الديني لفريق كورال براعم النادي، والاستماع الي إبداعات مواهب براعم النادي الجدد في القاء الشعر والغناء، ذلك بحضور أولياء الأمور ورواد بيت الثقافه إدارة اللقاء إبراهيم عبد الشهيد مدير بيت ثقافه القنطره شرق.

كما نظم بيت ثقاقة الضبعية يوم ترفيهي للأطفال تضمن ورشة رسم تلاها فقرة قراءة حرة ضمن نشاط بيت ثقافة الضبعية اشراف احمد خضرى وبحضور عمرو إسماعيل مسؤل المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل ونظمها فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.