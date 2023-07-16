تونس: وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة رسمية لمنطقة الخليج

إيمان حنا

يبدأ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى منطقة الخليج وتشمل زيارته كلا من الكويت، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وذلك تلبيةً لدعوات تلقاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول، وتستمر هذه الجولة الخليجية حتى20 يوليو الجارى، وفق إذاعة شمس التونسية.

وأكد وزير الخارجية التونسى أن هذه الجولة تجري بتكليف من الرئيس قيس سعيد، في إطار الحرص على مزيد تمتين روابط الإخاء التي تجمع تونس بهذه الدول الشقيقة وتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح سبل جديدة للتعاون في كافة المجالات والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات المتميزة.

وسيجري الوزير، بهذه المناسبة، محادثات مع كبار المسؤولين بهذه الدول.