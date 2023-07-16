تنسيق الكليات 2023.. شرط التقدم لبرنامج اللغة الفرنسية والترجمة بآداب حلوان

وأوضحت جامعة حلوان، تدفع رسوم التقديم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني ( مصاري – ممكن – أمان – بي – البريد المصري – سداد) ويشترط قبول خريجى المدارس الخاصة والرسمية والرسمية لغات و المدارس الحكومية (لغة ثانية فرنسى) والطلاب الوافدين.

ويتم قبول خريجي مدارس لغة أولى فرنسي، طلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة، يمكن التحويل من كليات أخري إلى البرنامج في ضوء اللوائح والقوانين وبعد مراجعة الجامعة، وهناك أمر هام وهو أن طلاب المدارس الفرنسية يقبلوا دون إجراء أي اختبارات والاكتفاء بعقد مقابلة شخصية بينما جميع الطلاب من كافة المدارس الأخري يعقد لهم اختبار للقبول ومقابلة شخصية.

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أكد على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن أمانة المجلس الأعلى للجامعات قامت بتحديث دليل الطالب لاختبارات القدرات ( https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023 )، والذي تضمن إجراءات وقواعد وطبيعة ومدة تلك الاختبارات، كما قام المجلس بإعداد فيديو توضيحي لاختبارات القدرات ( https://youtu.be/PgtkWW9CrSo )، مشيرًا إلى استمرار اللجنة العليا في الإشراف والمتابعة لإجراء اختبارات القدرات بالجامعات، لافتًا إلى قيام مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس بطباعة الاختبارات وتوزيعها على عمداء الكليات المُشاركة، وكذلك التنسيق مع الجامعات بشأن إجراءات الاختبارات.

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات حتى أمس السبت بلغ أكثر 5000 طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.