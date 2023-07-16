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تنسيق الجامعات 2023.. كيفية التسجيل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق

الأحد، 16 يوليو 2023 12:48 م
تنسيق الجامعات 2023.. كيفية التسجيل لحجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق خطوات تسجيل حجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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كشف موقع التنسيق الإلكترونى عن مجموعة من الضوابط والإرشادات العامة لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023.

وأوضح موقع التنسيق الإلكترونى خطوات استخدام التسجيل لحجز اختبارات القدرات والتى تتمثل فى التالى :

- الدخول على موقع التنسيق ثم دخول صفحة تسجيل اختبارات القدرات

- بدء عملية التسجيل باستخدام الرقم القومى، ورقم الجلوس

- تظهر للطالب بياناته الشخصية وعليه التأكد من صحتها

- تظهر قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن والمواعيد المحددة

- اختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذى سوف يتوجه به إلى الكلية

- عقب انتهاء التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها، والمواعيد وأماكن أدائها

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة

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