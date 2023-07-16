اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 07:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل وأماكن اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية

الأحد، 16 يوليو 2023 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل وأماكن اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية تنسيق الجامعات
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023، بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك فى إطار التيسير على طلاب الثانوية العامة.

وحدد مكتب التنسيق أماكن اختبارات كليات التربية الرياضية:

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

الغربية " بنين – بنات" كلية التربية الرياضية طنطا

المنوفية ما عدا مدينة السادات" بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق

دمياط " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بدمياط

بورسعيد بالإضافة على مركزى المطرية والمنزلة التابعين لمحافظة الدقهلية" بنين وبنات" كلية التربية ببور سعيد

الإسماعيلية بما فيها مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية .

الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة بنين وبنات التابعة بمقر كلية التربية الرياضية بالمنصورة

كفر الشيخ " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

السويس وجنوب سيناء" بنين وبنات " بمقر كلية التربية الرياضية بالسويس

شمال سيناء بنين وبنات بمقر كلية التربية الرياضية بالعريش .

بني سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان


ما هو امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة

امتحان القدرات

امتحان قدرات فنون تطبيقية 2023

مكتب التنسيق امتحان القدرات

الحجز لأداء امتحان القدرات

اختبار القدرات للسنوات السابقة

امتحان القدرات للدور الثاني

موعد اختبار القدرات 2024

موعد اختبار القدرات 2023

موعد امتحان قدرات فنون جميلة 2023

اختبار القدرات للثانوي

متى اختبار القدرات للثانوي 2022

زمن امتحان القدرات

ما هي الكليات التي لها امتحان قدرات 2023

تقديم اختبارات قدرات

يمكن تأجيل امتحان القدرات

الكليات التي لا تشترط اختبار القدرات

موعد اختبار قدرات كلية التمريض 2023

هل كلية ألسن لها امتحان قدرات



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الجامعات 2023.. نجاح الطالب باختبارات القدرات لا يعنى القبول بالكلية

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 ص

كلام فى التريند.. غدا طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.. بدء فعاليات بطولة "العلمين بيتش سوكر" من غد وحتى 15 يوليو الجارى.. وتنسيق الجامعات 2023.. وتفاصيل اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 07:30 م

تنسيق الجامعات 2023 .. س و ج كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات

الخميس، 13 يوليو 2023 11:47 ص

تنسيق الجامعات 2023.. غدًا فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:00 ص

تنسيق الجامعات 2023.. كليات يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:00 م

تنسيق الجامعات 2023.. دليل طلاب الثانوية العامة لاجتياز اختبارات القدرات

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة