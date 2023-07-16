تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل وأماكن اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية

كتب محمد صبحى

حدد مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق ، خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023، بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك فى إطار التيسير على طلاب الثانوية العامة.

وحدد مكتب التنسيق أماكن اختبارات كليات التربية الرياضية:

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة– وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح

الغربية " بنين – بنات" كلية التربية الرياضية طنطا

المنوفية ما عدا مدينة السادات" بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق

دمياط " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بدمياط

بورسعيد بالإضافة على مركزى المطرية والمنزلة التابعين لمحافظة الدقهلية" بنين وبنات" كلية التربية ببور سعيد

الإسماعيلية بما فيها مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالإسماعيلية .

الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة بنين وبنات التابعة بمقر كلية التربية الرياضية بالمنصورة

كفر الشيخ " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ

السويس وجنوب سيناء" بنين وبنات " بمقر كلية التربية الرياضية بالسويس

شمال سيناء بنين وبنات بمقر كلية التربية الرياضية بالعريش .

بني سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف

الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان