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تموين المنيا يضبط 46 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

الأحد، 16 يوليو 2023 11:59 ص
تموين المنيا يضبط 46 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق حملة تموينية
المنيا-حسن عبد الغفار

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حررت مديرية التموين بالمنيا 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 مخالفة تموينية منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).
تموين المنيا يضبط 46 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق
المنيا-حسن عبد الغفار

حررت مديرية التموين بالمنيا 46 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 46 مخالفة تموينية منها 41 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت المخالفات ما بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات)، و5 مخالفات في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار ــ سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج السلخانة).

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