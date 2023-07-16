تعظيما لحرمة البيت الحرام.. 4 إرشادات من وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن

إيمان حنا

حثت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضيوف الرحمن وزوار البيت الحرام، على اتباع مجموعة من الإرشادات، مشيرة إلى أن المحافظة على النظافة تعظيمٌ لحرمة البيت الحرام.

ودعت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، إلى "تجنب سكب الماء على الأرضيات، والتعاون مع عمال النظافة، والوضوء في الأماكن المخصّصة، ورمي الأكواب في السلال المخصصة"، مبرزة قوله تعالى: "وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ".

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للخدمات الإجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، قد خصصت عددًا من المصليات للأشخاص ذوات الهمم وكبيرات السن بالمسجد الحرام، حيث تم العمل على تهيئة وتقديم كافة التسهيلات داخل المصليات المخصصة لأداء العبادات بكل راحة وطمأنينة.

ويعمل الكادر النسائي على خدمة المصليات المخصصة وتقسيمها حسب الفئات جزء لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز حفاظًا على خصوصية المكان، وكذلك وفرت الوكالة عدد من الوسائل المساعدة والمعينة على أداء العبادات، منها العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية، ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ، كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن لضمان عدم التدافع وتفاديًا لتعرضهن للسقوط، إلى جانب تقديم العديد من الحلقات القرآنية والدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار.