تعرف على جهود الحكومة فى تطوير منطقة الصحابى العشوائية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات فى كافة أنحاء الجمهورية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإحداث نقلة نوعية فى هذه المناطق الخطرة وتحويلها إلى بيئة آمنة تليق بالمواطن المصرى وفقاً لرؤية مصر 2030 .

وفى أسوان، تنفذ الحكومة مشروع متكامل لتطوير منطقة الصحابى التى تقع وسط مدينة أسوان، ويشمل تخطيط عمرانى بما يساهم في إحداث نقلة حضارية لها بخلق مبانى آمنة وذات واجهة جمالية، وأيضاً محاور مرورية جديدة، بجانب المنشآت الخدمية.

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، عن أنه لأول مرة وبتسهيلات غير مسبوقة بدأ تنفيذ إجراءات التفاوض للراغبين فى الحصول على الوحدات السكنية بالعمارات التى تم إنشاؤها بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء فى منطقة الصحابى، على أن تكون الأولوية لأسبقية التقدم لإنهاء إجراءات التعاقد، مع دفع الأقساط بنظام طويل الآجل تخفيفاً عن الأعباء المعيشية للمواطنين.

وطالب محافظ أسوان، المواطنين من أهالى منطقة الصحابى سواء شاغلي العين أو الملاك الأصلين بسرعة التوجه إلى وحدة صندوق التنمية الحضرية "وحدة صندوق العشوائيات سابقاً" بديوان عام المحافظة لتسريع آلية تسكين الأسر المستهدفة بالمشروع سواء بتخصيص وحدات سكنية لهم فى العمارات الجديدة التى أنشئت بواسطة جهاز التعمير بإجمالى 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتكلفة 26 مليون جنيه لتوفير حياة وبيئة آمنة للمواطنين.

وأوضح "عطية"، أنه سيتم تعويض المواطنين سواء بالسكن في هذه العمارات أو صرف تعويض مالى طبقاً للقواعد التى وضعت بواسطة صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء .











