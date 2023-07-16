اليوم السابع
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تعرف جهود البيئة فى مكافحة التجارة غير المشروعة فى الكائنات المهددة بالانقراض

الأحد، 16 يوليو 2023 08:00 ص
تعرف جهود البيئة فى مكافحة التجارة غير المشروعة فى الكائنات المهددة بالانقراض وزارة البيئة
كتبت منال العيسوي

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تبنت وزارة البيئة، خلال السنوات الماضية تطوير برنامج لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية،  بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بقضايا الحفاظ على الحياة البرية.
 
خلال هذا التقرير نرصد أبرز الخطوات التى اتخذتها وزارة البيئة لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية
 
أولا: تنفيذ مبادرة وطنية تطوعية بين مشروع الطيور الحوامة المهاجرة و جهاز شئون البيئة،  لدعوة طلبة كليات العلوم بالجامعات المصرية،  للعمل التطوعى فى برامج صون الطيور المهاجرة، وتدريبهم على تعريف ورصد الطيور وتحليل البيانات، لتأهيلهم للعمل فى هذه البرامج بعد تخرجهم.
 
ثانيا: تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز شئون البيئة، والشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى ومشروع الطيور الخزانة المهاجرة، لتطوير موقع محطة بحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، من أجل حماية الطیور الحوامة المھاجرة.
 
ثالثا: نفذت وزارة البيئة برنامج البحث عن الطيور النافقة، بمحطات طاقة رياح جبل الزيت بقدرة 240 ميجاوات و 120 ميجاوات،  لمدة 70 يوم وخطوط نقل الكهرباء المرتبطة بهما، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي عن تعريف وتصنيف الطيور خلال البرنامج.
 
رابعا: نظمت وزارة البيئة البرنامج التدريبى الخاص بتصنيف وتعريف الطيور الحوامة المهاجرة خلال فصل الربيع لعام 2021،  بمركز التميز البيئى بجبل الزيت، حيث شارك فى البرنامج عدد من شباب الخريجين وأفراد المجتمع المحلى بمنطقة جبل الزيت.
 
 
 

البيئة

الطيور الحوامة

التجارة غير المشروعة

الحياة البرية

الطيور المهاجرة



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