تطوير مستشفى حميات الزقازيق ودعمها بوحدة لأورام الجهاز الهضمى

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى حميات الزقازيق، تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، خلال السنوات الماضية، أبرزها العناية مركزة ورفع كفاءة الغرف ووحدة للعقر والأورام والجهاز الهضمى، موضحا أنه جارى الإنتهاء من تطوير جميع الأقسام الطبية بمستشفى حميات الزقازيق بتكلفة تقديرية بلغت 24 مليون جنيه.

وتم تطوير قسم الاستقبال والطوارئ وتجهيز وحدة للإنعاش القلبي الرئوي لأول مرة إضافة عدد 5 أسرة بالعناية المركزة للكبد ليصل الإجمالي 16سرير عناية للكبد، و إفتتاح العيادة الطبية لتشخيص وعلاج الأورام وأمراض الكبد والبنكرياس والجهاز الهضمى بالمستشفى، وذلك للمرة الأولى بمنظومة الصحة بالمحافظة، وتوفير جهاز تنفس صناعي بتكلفة تقديرية 500 ألف جنيه،و إنشاء وحدة المناظير الكبد إنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية.

وافتتاح عيادة المرضى الإيدز وعيادة لعقر الكلب بالمستشفى تم توفير خزان أكسجين بسعة 6 آلاف.