اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 05:10 م
أكرم القصاص
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تدريبات دفاع صاروخية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

الأحد، 16 يوليو 2023 04:00 م
تدريبات دفاع صاروخية مشتركة بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد إجراء اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لتدريبات دفاع صاروخية مشتركة في بحر اليابان.


ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن الوزارة قولها "إن هذه التدريبات تعزز التعاون الثلاثي في ​​وقت تزداد فيه حدة الوضع الأمني ​​المحيط باليابان وتظهر التزام الدول الثلاث بحماية النظام الدولي على أساس سيادة القانون".


وتعتقد وزارة الدفاع أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي هو نوع جديد يستخدم الوقود الصلب، مما يتيح إطلاقا أسرع مقارنة بالوقود السائل.


اليابان

أمريكا

كوريا الجنوبية

تدريبات عسكرية



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