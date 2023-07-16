تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة طفل حديث الولادة وسط القمامة في الوراق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة وسط القمامة في الوراق، توجهت قوة أمنية لمكان البلاغ، وعثر على جثة طفل حديث الولادة، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، للتوصل لهوية المتهم بالتخلص من الطفل بمكان العثور عليه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.