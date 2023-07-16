تبادلية مع الـLRT.. شاهد محطة العاصمة المركزية للقطار السريع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

اقتربت محطة العاصمة المركزية للقطار السريع بطريق العين السخنة العلمين مطروح، من الاكتمال، ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، وتخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وأيضا جميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

وتعد المحطة من أكبر المحطات في الشرق الأوسط، حيث يتم اللمسات النهائية للتشطيبات النهائية للمحطة وتجهيز الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنز العالمية وفق المواصفات الفنية العالمية وذلك لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 4خطوط بإجمالي أطوال 2250 كم ويدخل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة/ العلمين /مطروح ) ضمن الممر اللوجيستي السخنة/ الدخيلة و يبلغ طول الخط 675 كم وبعدد محطات تبلغ 21 محطة وبعدد 1 مركزاً للتحكم والسيطرة ويتكون من 15 قطار سريع ، 34 قطار إقليمى ، 14 جرار بضائع