تايوان ترسل فريقًا طبيًا لأوكرانيا سبتمبر المقبل

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أعلن مركز الخدمات الطبية الدولية في تايوان المعروف ب"مستشفى ماكاي التذكارية"، اليوم الأحد، إرسال فريقه الثاني من المهنيين الطبيين المتطوعين فى مهمة إنسانية إلى أوكرانيا سبتمبر المقبل لتقديم الاستشارات الطبية في المناطق الريفية.



وقالت مديرة المركز تساي وي دي، وفقا لما أوردته صحيفة (فوكس تايوان) المحلية، إنه من المقرر أن يصل الفريق الطبي الثاني المقرر من 7 أعضاء سيقدم الاستشارات المجانية في وحدات الرعاية الصحية المتنقلة في الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر المقبل".

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع مستشفى سانت مارتن بمدينة موكاتشيفو غرب أوكرانيا.



ويعد فريق الدعم الطبي من مركز الخدمات الدولية التايواني الثاني من نوعه إلى أوكرانيا منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية فبراير 2022، كما ذكر المركز خلال بعثاتهم في أبريل الماضي إلى موكاشيفو ولفيف قدم فريق ماكاى استشارات مجانية في وحدات الرعاية الصحية المتنقلة وساعد الأطباء المحليين في إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات وأجرى الأنشطة التعليمية وقدم الدعم النفسي للأفراد المتضررين من الصدمات الشديدة.