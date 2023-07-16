اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص وسرقته لـ20 أغسطس

الأحد، 16 يوليو 2023 05:25 م
تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص وسرقته لـ20 أغسطس محكمة _ أرشيفية
كتب ــ أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص يحمل جنسية عربية، مع سبق الإصرار والترصد في مصر الجديدة، لجلسة 20 أغسطس المقبل .
 
وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجا المجني عليه  بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجنى عليه والمتهمة الأولى.
 
وارتبطت تلك الجناية بالجنحة، وهي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضروره الشخصية أو المهنيه سلاحا أبيض سكين.
 
 

قتل

القتل العمد

جنايات القاهره

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