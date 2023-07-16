اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 08:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: انضمامنا لمجموعة الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ دفعة لاقتصاد بلادنا

الأحد، 16 يوليو 2023 08:05 م
بريطانيا: انضمامنا لمجموعة الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ دفعة لاقتصاد بلادنا كيمى بادنوك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية كيمى بادنوك، اليوم /الأحد/، بأن اتفاقية الانضمام لمجموعة الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ ستكون دفعة كبيرة لتنمية اقتصاد المملكة المتحدة.

وذكرت الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمى أن بادنوك وقعت، صباح اليوم، رسميًا على اتفاقية للانضمام إلى مجموعة الشراكة الشاملة والتقدمية التجارية عبر المحيط الهادئ فى نيوزيلندا؛ لتبدأ المملكة المتحدة عضوية صفقة تجارية حديثة وطموحة تشمل 12 اقتصادًا عبر آسيا والمحيط الهادئ والآن أوروبا.


وأعربت بادنوك عن سعادتها بتوقيع الصفقة التى "ستمثل دفعة كبيرة للشركات البريطانية وتوفر مليارات الجنيهات الاسترلينية فى تجارة إضافية فضلاً عن إتاحة فرص هائلة ووصول لا مثيل له إلى سوق تضم أكثر من 500 مليون شخص".

وأضافت: "نحن نستخدم مكانتنا كدولة تجارية مستقلة للانضمام إلى كتلة تجارية مثيرة ومتنامية وتطلعية ما سيساعد على تنمية اقتصاد المملكة المتحدة والبناء على مئات الآلاف من الوظائف التى تمتلكها الشركات المملوكة لاتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".


ووفقًا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يمثل استثمارًا بأكثر من 240 مليار جنيه استرلينى فى حجم التداول فى لندن و35 مليار جنيه استرلينى فى الجنوب الشرقى و18 مليار جنيه استرلينى فى شرق إنجلترا، بالإضافة إلى ذلك سيكون أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية الحالية مؤهلة لرسوم جمركية صفرية؛ على سبيل المثال سيستفيد مزارعو الألبان من الرسوم الجمركية المخفضة على صادرات الجبن والزبدة إلى كندا وتشيلى واليابان والمكسيك


المملكة المتحدة

بريطانيا

المحيط الهادئ

اقتصاد



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية اليوم: تعثر الهجوم المضاد لأوكرانيا بسبب الألغام الروسية.. جدل فى بريطانيا بعد خطة الحكومة لزيادة الرسوم على المهاجرين.. إيطاليا تعلن الطوارئ بـ16 مدينة مع تسجيل درجات حرارة قياسية تصل لـ43 درجة

الأحد، 16 يوليو 2023 02:27 م

بريطانيا توقع مذكرة انضمام إلى "الاتفاق الشامل للشراكة العابرة للمحيط الهادئ"

الأحد، 16 يوليو 2023 09:47 ص

أرباح "الوظيفة الثانية" تنعش خزائن نواب بريطانيا.. بوريس جونسون يجنى 21 ألف استرلينى بالساعة ويحقق 4.7 مليون منذ العام الماضى.. ليز تروس صاحبة أعلى أجر فى الساعة لبرلمانى.. ونائب بدرجة حكم كرة قدم عمل 3869 ساعة

الأحد، 16 يوليو 2023 01:00 ص

الصحف العالمية اليوم: جمع مايك بنس 1.2 مليون دولار فقط لحملته يعكس قلة فرصه للفوز.. محامى هانتر بايدن: خطاب ترامب يعرض الرئيس وعائلته للخطر..و25% زيادة فى أسعار المواد الغذائية فى متاجر بريطانيا خلال آخر عامين

السبت، 15 يوليو 2023 02:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة