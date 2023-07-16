اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بدء الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسي

الأحد، 16 يوليو 2023 11:00 ص
بدء الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بمشاركة الرئيس السيسي انطلاق الجلسة الافتتاحية
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلقت الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي .
 
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، إلى العاصمة الكينية نيروبي، وذلك للمشاركة في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي. 
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الأفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.
 

السيسي

الرئيس السيسي

زيارة السيسي لكينيا

افريقيا

قمة منتصف العام التنسيقية

الاتحاد الافريقى

عاجل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة