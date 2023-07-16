انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 فى 18و19 يوليو الحالى

كتبت - مروة الغول

تنطلق على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين فاعليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار (البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون) والذى تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسى فى أجندة قطاع التعدين الدولية، ويشهد حضوراً عالمياً من المتخصصين والخبراء الدوليين وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بقطاع التعدين فى مصر الذى يشهد تحولات غير مسبوقة فى التشريعات والإجراءات ويسلط الضوء على خارطة طريق مستقبل التعدين فى مصر والاستثمار والشراكات كعامل رئيسي لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين، ويضم المنتدى أكثر من 40 متحدثًا، فى مقدمتهم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبندر الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية وعدد من وزراء التعدين وممثلى الدول ورؤساء الشركات المشاركة فى المؤتمر .

وأكد الملا أنه يتم خلال المنتدى استعراض أحدث الفرص الناشئة فى مجال التعدين المصرى، والتطورات الإيجابية فيما يخص السياسات، والتراخيص، والتشريعات، وفرص الاستثمار والاستكشاف، وآليات مواجهة التحديات العالمية والصناعية، ودفع الحوار حول التكنولوجيا والاستدامة، والمشاركة والحصول على معلومات قيمة لتأمين المشروعات وتنمية الاستثمارات، كما يلقى الضوء على المستجدات العالمية فى هذه الصناعة والفرص والتحديات والجهود اللازمة لخفض الانبعاثات والتحول الأخضر فى قطاع التعدين.

ويشارك فى المنتدى أكثر من 2000 متخذ قرار فى المجالات الخاصة بقطاع التعدين ويوفر للمشاركين فرص التواصل وعقد شراكات أعمال جديدة خلال المنتدى ويسلط الضوء على خارطة طريق التمويل فى مصر ومستقبل الاستثمار والشراكات كعامل رئيسى لإطلاق إمكانيات قطاع التعدين.

ويضم منتدى مصر للتعدين أيضاً معرضاً يستضيف 50 عارضاً و 34 راعياً يمثلون مختلف القطاعات الخاصة بسلسلة إمداد التعدين ، كما سيتيح الفرصة للحاضرين لاستكشاف مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات والحلول التى تقدمها الشركات المتخصصة فى مجال خدمات وإمدادات صناعة التعدين المشاركة ، مثل شركات كابيتال وجيو دريل والهيثم للتعدين ومانتراك وكاتربيلر ومجموعة DATC وMetso وبتروجت وCyplus وRed Sea Resources وKomatsu وMSA Labs و ALS Labs وSany وBoart Longyear وAllied Gold Corp وFLSmidth ومجموعة MSA.