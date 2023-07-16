اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اندلاع حريق هائل بفندق عمره 200 عام فى بريطانيا.. فيديو

الأحد، 16 يوليو 2023 07:25 م
اندلاع حريق هائل بفندق عمره 200 عام فى بريطانيا.. فيديو جانب من الحريق
وكالات

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يكافح رجال الإطفاء فى بريطانيا لإخماد حريق نشب بفندق عمره 200 عام، على الواجهة البحرية في برايتون جنوب شرقى البلاد، بحسب شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية البريطانية.
 
كما تم إرسال 15 سيارة إطفاء إلى مكان الحادث في فندق رويال ألبيون، وسط رياح شديدة صعبت على فرق الإطفاء العملية.
 
وصباح الأحد، قالت خدمة الإطفاء إنها "تقلص العمليات"، ولا تزال بعض أجهزة العمليات في مكان الحادث.
 
وقالت رئيسة مجلس المدينة بيلا سانكى: "هذه مشاهد حزينة للغاية في مدينتنا، بالنيابة عن مجلس المدينة أود أن أتقدم بالشكر لخدمات الطوارئ لإخماد الحريق في فندق رويال ألبيون التاريخي في قلب مدينتنا".
 
والفندق المصمم من 219 غرفة، تم إدراج جزء منه في قائمة التراث الإنجليزى.

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لندن



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