المقاطعات الصينية الجنوبية تحذر من اقتراب إعصار "تاليم"

وبحسب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، من المتوقع أن يصل "تاليم"، وهو الإعصار الرابع هذا العام، إلى الشاطئ بالقرب من وينتشانج بمقاطعة هاينان وتايشان بمقاطعة قوانغدونج مساء يوم غد الاثنين، وفقا لخدمة الأرصاد الجوية في هاينان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تزداد قوة "تاليم"، المصنف حاليا على أنه عاصفة استوائية شديدة، لتصبح إعصارا أو إعصارا شديدا عند وصوله إلى اليابسة.. فيما كانت خدمة الأرصاد الجوية في هاينان قد رفعت صباح اليوم الأحد الاستجابة الطارئة للأعاصير من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وتوقعت عواصف مطيرة شديدة تبدأ من اليوم.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في قوانغدونج أيضا "إن الرياح القوية والأمطار الغزيرة ستضرب المقاطعة من الاثنين إلى الثلاثاء بسبب الإعصار"، وحذرت من احتمال إلحاق أضرار بالموانئ الساحلية والحواجز البحرية والمرافق ذات الصلة، وكذلك بالمحاصيل.

وأطلقت المقاطعة استجابة طارئة من المستوى الرابع للأعاصير، وعززت السلطات البحرية المحلية إدارة السلامة المرورية عند مصب نهر اللؤلؤ، وفي مضيق تشيونجتشو وجزر وانشان وغيرها من المناطق التي قد تتأثر، وتُمنع السفن من المخاطرة بالإبحار.