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المستندات المطلوبة للمدافن الجاهزة على طريق الفيوم.. التسليم يبدأ الأحد

الأحد، 16 يوليو 2023 04:46 ص
المستندات المطلوبة للمدافن الجاهزة على طريق الفيوم.. التسليم يبدأ الأحد مشروع الجبانات
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة، أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11" وجبانة "12".

ونوهت المحافظة على جميع المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير على القائمين على عملية التسليم مع إحضار المستندات التالية:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة (11) فردي وزوجي خلال الفترة من 2023/7/16 وحتى 2023/7/30 طبقا المواعيد المحددة والكشف المرفق.

يُذكر أن المرحلة الرابعة لمشروع الجبانات بطريق الفيوم والتي نفذتها المحافظة بإشراف مديرية الإسكان، بتكلفة إجمالية تصل إلى 212 مليون جنيه، تضم أربع قطاعات، وتضم 4602 مدفن بالإضافة إلى مسجد مقام على مساحة 700م.

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الجبانات

مدافن الفيوم

الجيزة

محافظة الجيزة



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