المحلاوى مديرا للإدارة الصحية بنجع حمادى فى قنا

قنا صابر سعيد

أصدر الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، قرارا بتعيين الدكتور أحمد عبد الله المحلاوى، مديرًا للإدارة الصحية بنجع حمادي، خلفا للدكتور بدوي المعاون، بعدما وصل لسن التقاعد القانوني.

ولد المحلاوي في 29 أغسطس 1988، بقرية نجع كمبل في أولاد نجم بنجع حمادي، ودرس الابتدائية والإعدادية في مدارس القرية، ثم حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة داود تكلا بقرية بهجورة، وهي من أقدم المدارس في قنا، وحصل على بكالوريوس العلاج الطبيعي، ودبلومة إدارة المستشفيات والمنشئات الصحية من جامعة سوهاج، ودبلومة التغذية العلاجية من جامعة عين شمس، ودراسات عليا وماجستير العلاج الطبيعي من جامعة القاهرة، ودورة إعداد القادة وإدارة الأزمات بالمركز الاقتصادي لجامعة الدول العربية.

وعمل الدكتور أحمد المحلاوي نائبًا لمستشفى نجع حمادي العام، ثم وكيلًا للمستشفى، ومشرفًا على حملة 100 مليون صحة في أبوتشت، ووكيلًا لمستشفى فرشوط للعزل، ومديرا لمستشفى أبوتشت المركزي، ثم نائبا لمدير الإدارة الصحية بنجع حمادي.