اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

المجلس القومى للمرأة يشهد إطلاق النسخة 2 من برنامج عاملة شغل لتمكين الفتيات

الأحد، 16 يوليو 2023 03:19 م
المجلس القومى للمرأة يشهد إطلاق النسخة 2 من برنامج عاملة شغل لتمكين الفتيات القومي للمرأة يشهد إطلاق النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المجلس القومي للمرأة، إطلاق النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"، الذي أقُيم تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 
وقال المجلس القومى للمرأة ، فى بيان له ، إن برنامج "عاملة شغل" يهدف إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة كمجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، ومجال ًالتكنولوجيا الذي تم إضافته هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
 
وتضمن الإطلاق عقد جلسة حوارية مع بعض النماذج من الفتيات التى فازت فى النسخة الأولى من البرنامج، وتناولن شرح التحديات التي تغلبوا عليها ورحلة نجاحهن.
 
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مبادره عامله شغل

تمكين المراه



الموضوعات المتعلقة

رابطة المرأة العربية تكرم مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 07:20 ص

القومى للمرأة: البرنامج الوطنى للقيادة يزيد من مشاركة المرأة فى الحياة العامة

الأحد، 16 يوليو 2023 05:00 ص

"قومي المرأة" يطلق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني في القيادة

الأربعاء، 12 يوليو 2023 01:45 م

القومى للمرأة يشيد بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:19 م

القومى للمرأة ينظم ورشة عمل حول تحديات المرأة فى سوق التمويل متناهى الصغر

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة