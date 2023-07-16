الكنيسة ترسم شمامسة ببا والفشن وسمسطا

كتب: محمد الأحمدى

صلى الأنبا أسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، القداس الإلهي صباح يوم الخميس الماضي، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة عبد الشهيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 46 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس.

وكان نيافته صلى عشية عيد القديس الأنبا شنودة بالكنيسة ذاتها وتم عمل دورة بأيقونة القديس، تلاه مجموعة فقرات وكلمة روحية بعنوان "ليس لي إنسان"

وفى سياق متصل، دشن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، كنيسة الشهيد الأنبا صرابامون أسقف نيقيوس بمنطقة قلالي الرهبان بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.