اليوم السابع
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الكشف الطبى وفحص أكثر من 58 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة" بسوهاج

الأحد، 16 يوليو 2023 04:39 م
الكشف الطبى وفحص أكثر من 58 ألف مواطن ضمن حملة "100 مليون صحة" بسوهاج أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بتوقيع الكشف الطبي وفحص 58 ألفا و783 مواطنا ومواطنة بمختلف مدن وقرى المحافظة، ضمن فعاليات الحملة القومية "100 يوم صحة"، والتي انطلقت 25 يونيو الماضي، وتهدف إلى تكثيف حملات مبادرة  رئيس الجمهورية " 100 مليون صحة "، ومنها " الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ودعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، القضاء على فيروس سي لطلاب المدارس، فحص المقبلين على الزواج، علاج أمراض سوء التغذية بين أطفال المدارس، بالإضافة إلى الرعاية الصحية لكبار السن".

 

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الفرق الطبية للحملة انتشرت بالشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، والوحدات الصحية، مشيرا إلى فحص 21 ألفا و800 مواطن من خلال مبادرة " الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "، وفحص 24 ألف سيدة من خلال مبادرتي "صحة الأم والجنين"، و مبادرة " صحة المرأة ".

 
وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم فحص 6 آلاف و 280 طفلا ضمن مبادرة الكشف وعلاج ضعف السمع بين حديثي الولادة، وفحص 6 آلاف و 49 مواطنا ضمن مبادرة " فحص المقبلين على الزواج "، بالإضافة إلى فحص 471 من كبار السن".

سوهاج

محافظة سوهاج

الصحة

المدارس

المقبلين على الزواج



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