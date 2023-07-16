اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 03:39 م
أكرم القصاص
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العراق: اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية

الأحد، 16 يوليو 2023 03:24 م
العراق: اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية القوات العراقية
أ ش أ

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أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية، اليوم الأحد، اعتقال 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.


وذكرت القيادة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أنه من خلال المتابعة الميدانية المستمرة لمنع حالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الأول من لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على 17 متسللا أجنبيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.


وأشارت إلى أنه تم تنظيم تحرير محضر ضبط ، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم و أحيلوا إلى الجهات المختصة.


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