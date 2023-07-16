العثور على جثة سيدة بالزراعات فى أخميم وتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة

سوهاج محمود مقبول

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج، جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 سنة بالزراعات، بناحية نجع على الغفير دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، بها جرح ذبحى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى أخميم المركزى بوصول سيدة مصابه بجرح ذبحى عقب العثور على الجثة داخل الزراعات بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بالعثور على جثة "ن . ا . ع"، 22 سنة، داخل الزراعات بناحية نجع على الغفير دائرة مركز شرطة أخميم داخل الزراعات، وانتقلت كافة القيادات إلى مكان الواقعة وتمت المعاينة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تكليف فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساته.