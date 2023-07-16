السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين

كتب ـ عبد الرحمن سيد - أسماء شلبى

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل بمنطقة البدرشين، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.