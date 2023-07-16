اليوم السابع
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الأحد، 16 يوليو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية

الأحد، 16 يوليو 2023 03:07 م
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ.ش.أ

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أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العميد حازم محمد عبد الحميد بركات؛ للتعزية في وفاة السيدة مهجة مجاهد سليمان، وإبلاغ الأسرة خالص العزاء والمواساة.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسى

العميد حازم محمد عبد الحميد بركات

مهجة مجاهد سليمان



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