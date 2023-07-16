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الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى.. صور

الأحد، 16 يوليو 2023 02:40 م
الرئيس السيسي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقى التنسيقية بنيروبى.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.
 
وأكد المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقى والتى عقدت صباح اليوم الأحد بالعاصمة الكينية نيروبى بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى تتمتع بوضع خاص حيث استحدثت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى عام  2019 ، وأضاف المستشار أحمد فهمي أنه كان هناك جهد مصرى لتطوير آليات عمل الاتحاد الأفريقى .
 
وأشار المستشار أحمد فهمي إلى إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي كان لها بصمات فى ذلك الصدد حيث اقترحت مصر عقد تلك القمة التنسيقية التى يطلق عليها قمة منتصف العام لتحقيق هدف محدد يتمثل فى متابعة التكامل الاقتصادى الإقليمى الأفريقى  .
 
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الغرض من تلك القمة اقتصادى رغم وجود ملفات سياسية أخرى ، لافتاً الى ان القمة تعقد بحضور 13 دولة من خمس دول تشكل أعضاء مكتب الاتحاد الافريقى ، و8 دول تشكل رؤساء التجمعات الاقتصادية الاقليمية بالقارة .
 
وأوضح "فهمى"، أن مصر تشارك فى تلك القمة بوصفها رئيسا للوكالة الأفريقية للتنمية " النيباد " علاوة على كونها الرئيس السابق لتجمع الكوميسا ، مشيراً إلي أن القمة ستركز على متابعة ما تم على صعيد التكامل الاقليمى بالقارة ، وبصفة خاصة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والتى أطلقت خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى عام 2019، واتفاقية التجارة الحرة التمييزية ، والخطوات المستقبلية لتحقيق التكامل الاقليمى بالقارة .
 
 
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