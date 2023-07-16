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الرئيس السيسي فى قمة الاتحاد الأفريقى: لا بد من تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات

الأحد، 16 يوليو 2023 03:54 م
الرئيس السيسي فى قمة الاتحاد الأفريقى: لا بد من تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سعادته للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة لاجتماع مُنتصف العام التنسيقي التابع للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الكينية نيروبي.
 
ووجه الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الإفتتاحية، بخالص التقدير إلى الرئيس "ويليام روتو"، رئيس جمهورية كينيا، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما وجه الشكر إلى فريق عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي تحت قيادة "موسي فقيه" على حسن الإعداد والترتيب لفعاليات اجتماعنا اليوم.
 
وقال الرئيس السيسي، إن مصر تولت رئاسة هذا الكيان المهم، في ظروف بالغة الدقة، تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستويين الدولي والإقليمي على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا، وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا الأفريقية.
 

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