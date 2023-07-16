الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التنسيقية بكينيا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية بالعاصمة الكينية نيروبى..
الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة الأفريقية التنسيقية بكينياالأحد، 16 يوليو 2023 10:03 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى
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