الحرس الوطني التونسي: إنقاذ 108 واحتجاز 4 بعد فوضى على متن قوارب

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تمكنت الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية بصفاقس من إنقاذ 108 بعرض البحر على متن مركبين.



وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان اليوم بأن المجموعة الأولى وعددها 48 امتثلت للأوامر وتم نقلهم للطوافة المتنقلة بصفة طبيعية وبالنسبة للمجموعة الثانية، قاموا بأحداث فوضى بعرض البحر وتمت السيطرة عليهم ونقلهم للوحدة المتنقلة إلا أنهم ألقوا بالمحرك البحري بعرض البحر وتعمدوا سكب أربعة حاويات بنزين على سطح الوحدة المتنقلة و تعمد أحد المجتازين تهديد أعوان الدورية البحرية بواسطة سلاح أبيض.



تم إبلاغ النيابة العمومية من جانب فرقة الإرشاد البحري بصفاقس والتي أذنت بمباشرة التحقيق في قضية بشأن "العصيان على موظف عمومي وإجباره على ترك وظيفته وحمل سلاح أبيض بدون رخصة والتهديد به" وهو ما يوجب العقاب الجنائي، كما تم احتجاز 4 تم التعرف عليهم من جانب الدورية البحرية كونهم قاموا بسكب البنزين و التهديد.