اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 06:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تشن حملة لضبط مركبات التوك توك بشارع اللبينى فى الهرم

الأحد، 16 يوليو 2023 06:01 م
الجيزة تشن حملة لضبط مركبات التوك توك بشارع اللبينى فى الهرم اشغالات
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت محافظة الجيزة حملة مكبرة بشارع اللبيني نطاق حي الهرم، لضبط مركبات التوك توك التي تعيق حركة المرور ومنع الانتظار العشوائي للسيارات، ورفع إشغالات الكافيهات والمحال التجارية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة، وتحرير الشوارع والطرق والميادين من التعديات والإشغالات؛ لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.
 
وشدد محافظ الجيزة، على رفع تعديات وإشغالات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والمرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا، والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 
 
 
 
 

الجيزة

محافظ الجيزة

حي الهرم

التكاتك

اشغالات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة