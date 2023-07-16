الجمهورية الجديدة.. مشروعات تنموية فى المراغة بسوهاج بتكلفة 462 مليون جنيه

الجمهورية الجديدة ومشروعاتها بمحافظة سوهاج، تحظى باهتمام كبير من قبل الجميع تلك المشروعات التى حولت كل شيء إلى الأفضل، ومحافظة سوهاج واحدة من محافظات الصعيد التى خرجت من دائرة التهميش إلى بؤرة الاهتمام من قبل القيادة السياسية، وهذا أصبح واضحا من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالمراكز والقرى ومركز المراغة شمال محافظة سوهاج وأحد من المراكز التى نالت حظا كبيرا من المشروعات بتكلفة 462 مليون جنيه وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

"اليوم السابع"، يلقى الضوء على بعض المشروعات التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمركز ومدينة المراغة لخدمة المواطنين تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1 - قطاع التعليم تم إنشاء مدرسة المراغة الثانوية القديمة، ومدرسة محمد عبدالوارث الابتدائية باقصاص، والمدرسة الفنية للبنات بالبطاخ، بتكلفة 13، 890 مليون جنيه.

2 - قطاع الطرق تم رصف نجع الجعران بطول 500 متر حتى بنى هلال بتكلفة 530 ألف جنيها، وإعادة رصف واستكمال طريق العزبة، بنى هلال بطول 500 متر بتكلفة 530 ألف جنيها، ورصف نجع العرب بطول 450 مترا تقريبا، بتكلفة جزئية 550 ألف جنيها من خطة الوحدة وتم إعادة رصف من مدخل النزلة، وشارع محطة الصرف الصحى، وشارع المنتزهات، وشارع عرابى، وشارع المستشفى المركزى، وشارع المرور، بتكلفة إجمالية 2، 100 مليون جنيه.

3 - قطاع النقل البحرى، تم رفع كفاءة العبارة الآلية مبارك على الجفاف، وعمل عمرة المولد بحرى وعمرة للفتيس الأيمن، وعمل عمرة لعدد 2 موتور ماركة مان، كذلك تم عمل عمرة جسيمة للعبارة المنيا واصلاح عدد 2 تربو، كذلك تم عمل وثيقة تامين للعبارة امل، وتم عمل عمرة للفتيس للعبارة أمل، الايمن والايسر، واصلاح عدد 2 طلمبة مياه، بإجمالى 1، 229 مليون.

4 - قطاع النظافة والتجميل، تم شراء سيارة مكبس لجمع القمامة سعة 12 مترا، وعدد 50حاوية لمدينة المراغة، وتم الانتهاء من انشاء مدخل المراغة الجنوبى على طريق سوهاج / أسيوط بقرية الشيخ يوسف بتكلفة 300 ألف جنيه، وتم الانتهاء من تمثال الامام المراغى بمدخل مدينة بالجهود الذاتية، وتم انشاء مدخل اولاد اسماعيل، كما تم عمل عمرة للمعدات الثقيلة (للودرات، وقلاب محافظة وسيارة ربع، محافظة) بمبلغ إجمالى 2، 566 مليون، وتم عمل سملات خرسانية عادية بنظام بلدورات طريق سوهاج/اسيوط، بمدخل المراغة، نجع البارود بطول 5كم، وطريق المراغة /الضياع، بطول 1500 متر.

5 - تم تجديد مكتب بريد الغريزات وتم افتتاحه أمام المواطنين بعد تجهيزه بالأجهزة اللازمة لمواكبة التقنية الحديثة، كما تم إنشاء مكتب بريد الحريدية بالجهود الذاتية، كما تم تركيب اجهزة حريق بمبنى الوحدة المحلية وملحق الوحدة، كذلك تم إحلال وتجديد حنفيات الحريق المعطلة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة والوحدات القروية التابعة لها باجمالى 1، 202 مليون جنيه تم تدعيم الإذاعة المحلية لمدينة المراغة والقرى التابعة لها وتم توريد عدد 6 أجهزة كمبيوتر، 7 طابعات بإجمالى 442 الف جنية

6 - قطاع الكهرباء، تم تغير عدد 22104 أمتار من الأسلاك المتهالكة بالأسلاك معزولة ه سم، بقرى الغريزات، وشندويل، وأولاد إسماعيل، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2018/2019، وتم تركيب عدد 63 عمود جهد منخفض بقرية بنى هلال، البطاخ، أولاد إسماعيل، كذلك تم تغير محول بالكشك قدرة 300كف، إلى قدرة 500 كف بالشيخ شبل، بتكلفة إجمالية 2، 950 مليون جنيها.

7 - قطاع مياه الشرب، تم تركيب خطوط مياة جديدة للاماكن المحرومة، وتدعيم خطوط مياه جديدة 6بوصة و4بوصة بقرية شندويل، بتكلفة إجمالية 1، 500 مليون جنية، وفى قطاع الصرف الصحى، جارى استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد، وشبكات الصرف الصحى بقرية البطاخ تنفيذ شركة النصر العامة للمقاولات بمبلغ 53، 867 مليون جنيه، كذلك جار استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الصرف بقرية الوقدة تنفيذ شركة النصر للمقاولات بمبلغ 41، 674 مليون جنيه، استكمال وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الصرف بقرية عرابة أبوعزيز، تنفيذ شركة العامة للإنشاءات رولان بمبلغ 62، 900 مليون جنيه، وفى قطاع الصحة.

8 - قطاع التضامن الاجتماعى، تم انشاء عدد 2 وحدة اجتماعية بقريتى أولاد أسماعيل، والشورانية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه.

9 - جار إنشاء كوبرى العلوى بمدينة المراغة لربط مدينة المراغة بالقرى الواقعة غرب السكة الحديد، بتكلفة 220مليون جنيه تنفيذ شركة المقاولين العرب.

10 - القطاع الدينى تم إنشاء عدد من المساجد بالجهود الذاتية هى كالآتى، مسجد آل أبوستيت بقرية باصونة تم إنشاؤه بتكلفة 3 ملايين جنيه، ومسجد آل رمضان بقرية البهاليل بتكلفة 700 ألف جنيه، ومسجد الرحمن بقرية بنى شاح بتكلفة 800 ألف جنيه، ومسجد آل جاد بقرية الحريدية بتكلفة 800 ألف جنيه، ومسجد التراكى بقرية فزارة بتكلفة 1، 587 مليون جنيه.