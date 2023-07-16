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التعليم تطلب مدرسين للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. اعرف الشروط

الأحد، 16 يوليو 2023 11:32 ص
التعليم تطلب مدرسين للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.. اعرف الشروط وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين وكذلك مدير مدرسة ووكيل أكاديمي الراغبين في العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بنظام المأمورية، والتسجيل على الموقع الإلكتروني للأكاديمية المهنية للمعلمين من 13 يوليو إلى 28 يوليو 2023 وفقا للشروط الآتية :
 
 
وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط ومتطلبات العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا كالتالى: 
 
-  أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم تعليم عام فقط وليس تعليم فنى أو تعليم أزهري أو خريج تعليم أساسي بناء على المؤهل التربوي المتقدم به .
 
- حاصل على بكالوريوس من احدى كليات التربية او مؤهل عالي جامعي بالإضافة الى دبلوم تربوي.
 
- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.
 
- بالنسبة لتخصص العلوم (كيمياء – فيزياء - أحياء - جيولوجيا أو علوم الأرض» أن تتفق مع تخصص المؤهل الدراسي «إحضار صورة من المؤهل طبق الأصل ومعتمدة».
 
- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الإنجليزية وفقا للقرار الوزاري رقم 307 لسنة 2015.
 
- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية  يتم احضار إفادة معتمدة مع الأوراق.
 
- ألا يكون قد سبق له العمل في مدارس STEM وقد تم استبعاده.
 
- الا يكون محال للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية تقديم إفادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة مع الأوراق.
 
- يتم العمل بنظام المأمورية.
 
- بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون التخصص لغة انجليزية - علوم باللغة الانجليزية - رياضيات باللغة الانجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية (لغات).
 
- بالنسبة للوكلاء والمديرين يكون حاصل على شهادة الوظائف الإشرافية القيادية من الأكاديمية المهنية للمعلمين وكيل ومدير إدارة مدرسية). تقدم صورة من الشهادة في الملف
 
- بالنسبة للوكلاء يكون الوظيفة على الكادر (معلم) أول أ على الأقل وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.
 
- بالنسبة للمديرين يكون الوظيفة على الكادر (معلم خبير على الأقل وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.
 

التربية والتعليم

شروط التقدم لمدارس المتفوقين

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