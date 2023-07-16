"التضامن الاجتماعى": جارٍ صرف تعويضات لأسر ضحايا عقار شرق الإسكندرية

انتقلت فرق الإغاثة بمديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، إلى موقع عقار باكوس المنهار، ولك وفقا للإشارة الواردة من غرفه عمليات المحافظة بسقوط بلكونه بالطابقين الثانى والثالث على المارة بشارع مصطفى كامل بالعقار رقم 146، بمنطقة باكوس ـ فى نطاق حى شرق، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة ماجده جلاله مدير المديرية.

وتوجه فريق الإغاثة بإدارة شرق إلى موقع الحادث للمعاينة وحصر الخسائر، وتبين أن العقار مكون من طابق ارضى محلات و3 طوابق علوى وكل طابق به 3 وحدات سكنيه، والعقار مشغول بالسكان به 7 أسرة، وهو عقار قديم عبارة عن حوائط حامله واسقف خشبية.

وقد أسفر الحادث عن حالتى وفاة الأول سيف الله وائل 25 سنة من منطقة السيوف، الثانى مصطفى خميس درويش 61 سنه من منطقة باكوس وقد تم نقلهم إلى ثلاجة صدر المعمورة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخصين تم نقلهم غلى مستشفى شرق المدينة، الأول: أنثى ـ غير معروف ـ 60 سنة، التشخيص المبدئى اشتباه نزيف بالمخ وكسور متعدده بالساقين والذراعين، الثانى: سهير حجاج خليفه 21 سنه من منطقة فلمنج،التشخيص المبدئى جروح ورضوض بفروة الرأس.

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية،أنه جارى العمل على اخلاء العقار من السكان وسرعة استكمال الأبحاث الأجتماعية ومتابعة حالات للمصابين وأسر المتوفيين والأسر المتضرره لصرف تعويضات الوفاه والإصابة وخسائر الممتلكات فى الأطار القانونى.