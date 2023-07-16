التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بطما فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه غرقا بإحدى الترع المارة أمام منزله بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج تم إنتشال الجثة وتم نقللها لمستشفى طما المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بغرق طفل بإحدى الترع بدائرة مركز شرطة طما شمال المحافظة أثناء لهوه على حافتها وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بورود إشارة من مستشفي طما المركزي لمركز طما بوصول الطفل يوسف م س م 7 سنة ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء غرق وبسؤال كل من والده ممدوح س 33 سنة عامل، ووالدته سحر ع ف ع 29 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلهما علي حافة الترعة المواجهة لمنزلهما " إنزلقت قدمه " وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.