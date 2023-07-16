اليوم السابع
Ads
الأحد، 16 يوليو 2023 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأرصاد: محطات الهيئة سجلت 36 درجة فى الظل والمحسوسة تصل لـ41

الأحد، 16 يوليو 2023 02:13 م
الأرصاد: محطات الهيئة سجلت 36 درجة فى الظل والمحسوسة تصل لـ41 الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصلت درجة الحرارة المسجلة منذ قليل فى الظل 36 درجة مئوية على القاهرة، والمحسوسة وصلت 39 درجة مئوية.
 
وتابعت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة مع تقدم الوقت لتصل 38 درجة مئوية فى الظل ، فيما متوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة اليوم من ( 41:40) درجة مئوية.
 
وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وفقا لاخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الأحد :  القاهرة العظمى 38  درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى  30 درجة.
 
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.
 
والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.
 
 
 

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

شعور بعدم الراحة وصعوبة فى التنفس.. الأرصاد تكشف تأثير الموجة الحارة

الأحد، 16 يوليو 2023 12:14 م

المحسوسة بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة اليوم

الأحد، 16 يوليو 2023 10:48 ص

الأرصاد تكشف تفاصيل القبة الحرارية: أعلى درجة حرارة ستكون 45 بجنوب الصعيد

السبت، 15 يوليو 2023 10:23 م

الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة طوال الأسبوع الجارى .. فيديو

السبت، 15 يوليو 2023 04:24 م

ابعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة والقاهرة تقارب 40 درجة

السبت، 15 يوليو 2023 02:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة