الأرصاد: محطات الهيئة سجلت 36 درجة فى الظل والمحسوسة تصل لـ41

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصلت درجة الحرارة المسجلة منذ قليل فى الظل 36 درجة مئوية على القاهرة، والمحسوسة وصلت 39 درجة مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة مع تقدم الوقت لتصل 38 درجة مئوية فى الظل ، فيما متوقع أن تصل درجة الحرارة المحسوسة اليوم من ( 41:40) درجة مئوية.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، وفقا لاخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ، وذلك تزامنا مع الموجة الحارة التى تشهدها البلاد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد : القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.