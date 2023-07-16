اليوم السابع
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اشتعال حريق فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو بكرداسة

الأحد، 16 يوليو 2023 02:11 م
اشتعال حريق فى سيارة ملاكى أعلى محور 26 يوليو بكرداسة حريق سيارة ـ أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو بكرداسة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم محاصرة النيران وإخمادها، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة أعلى محور 26 يوليو بكرداسة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحادث، ومحاصرة النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي، مما أسفر عن تفحمها.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة لتتولى التحقيق. 

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