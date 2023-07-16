استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوى 17343نقطة بجلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

واستقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة.